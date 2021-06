JPMORGAN belässt AMS auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: AMS

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS nach Gesprächen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Franken belassen. Der an der Schweizer Börse notierte österreichische Sensorhersteller verliere nicht so viel Apple-Geschäft wie im schlimmsten Fall befürchtet, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Dass sich derweil die Lichttochter Osram von dem Geschäft mit Beleuchtungskomponenten wie Treiber, Vorschaltgeräte und Steuerungssysteme in Nordamerika trennen will, könnte die Profitabilität von AMS erhöhen und die Schuldenlast des Mutterkonzerns reduzieren./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2021 / 15:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.