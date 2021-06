UBM legt nächste Sustainability-Linked Anleihe auf

Der Emissionserlös der neuen Hybridanleihe soll zur potenziellen Refinanzierung der bestehenden Finanzierung der Emittentin, insbesondere zur teilweisen Refinanzierung der bestehenden Hybridanleihe 2018, und zur Verwirklichung der Durchführung neuer und bestehender Projekte, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen, verwendet werden.

Weitere UBM-Emission – die UBM Development AG bereitet die Emission einer weiteren nachrangigen Anleihe vor – die neue Hybridanleihe soll als Sustainability-Linked Anleihe ausgestaltet sein und eine unbegrenzte Laufzeit haben. Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest, es soll im höheren zweistelligen Millionen-Bereich liegen, allerhöchstens bei 100 Mio. Euro. Die Höhe des Zinskupons ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Anleihe-Emission wird sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten und noch im Juni 2021 abgeschlossen werden. Ein Retailangebot wird laut UBM nicht stattfinden. Allerdings beabsichtigt die UBM Development AG, den Inhabern der im Jahr 2018 emittierten Hybridanleihe (ISIN XS1785474294) den Rückkauf ihrer Anleihen im Zeitraum vom 7. bis 14. Juni 2021 anzubieten.

Nachhaltige Finanzierung

Unlängst konnte die UBM Development AG eine 3,125% Sustainability-Linked Anleihe 2021/26 (ISIN AT0000A2QS11) nach nur wenigen Stunden mit einem aufgestockten Volumen in Höhe von 150 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Das Unternehmen stellt seine Finanzierung derzeit auf „Nachhaltigkeit“ um und folgt so der eingeleiteten ESG-Strategie.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: UBM Development AG

