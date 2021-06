XPhyto berichtet über Fortschritte seines Meskalin-Programms für psychedelische Therapien

- Modifiziertes Syntheseverfahren entwickelt, erste Meskalin-Chargen produziert

- Entwicklung von Analysemethoden und Validierung, GMP- Standard Operating Procedures (SOP) und Scale-up-Pläne in Bearbeitung

Vancouver, Canada (08. Juni 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (“XPhyto” oder “das Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass sein GMP-Meskalin-Syntheseprogramm mit der Fertigstellung der ersten Produktionschargen im Zeitplan liegt. Die Herstellung von psychedelischen Verbindungen in pharmazeutischer Qualität und im industriellen Maßstab, einschließlich Meskalin und Psilocybin, ist ein wichtiger Teil von XPhytos Programm für psychedelische Medizin und wird eine Basis für die Arzneimittelformulierung und die klinische Validierungsarbeit bilden.

XPhyto freut sich, seit dem Start seines Meskalin-Syntheseprogramms Anfang 2021 im Zeitplan zu liegen und hat die Laboreinrichtung, die vorläufige Synthese, die modifizierte Synthese und die erste Chargenproduktion abgeschlossen. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Entwicklung von Analysemethoden und deren Validierung. Die Entwicklung von Standard Operating Procedures (SOP) für die GMP-Zertifizierung des Syntheseprozesses ist ebenfalls im Gange.

"Mit dem nordamerikanischen GMP-Meskalin-Syntheseprogramm und der in Deutschland ansässigen biotechnologischen Psilocybin-Produktion verläuft die erste Phase von XPhytos Programm für psychedelische Arzneimittel nach Plan. Während die Programme zur Herstellung voranschreiten, freuen wir uns darauf, unsere Kompetenzen auf die Formulierung von psychedelischen Medikamenten zu konzentrieren", sagte Hugh Rogers, CEO & Director. "Wir sehen eine erhebliche Marktchance in der Produktion von Psychedelika in pharmazeutischer Qualität, gefolgt von der Standardisierung von Dosierungsformulierungen mit präziser, vorhersagbarer und effizienter Wirkstoffabgabe für klinische Studien und therapeutische Anwendungen."