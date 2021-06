DEUTSCHE BANK belässt SIEMENS AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 163

Kursziel alt: 163

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Siemens vor einer Kapitalmarktveranstaltung des Technologiekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Das Management dürfte bei dieser Gelegenheit den wirtschaftlichen Zielrahmen auf den neuesten Stand bringen und insbesondere erklären, wie es seine zunehmende Stärke im Digitalbereich für eine Absatzsteigerung seiner Geräte und Maschinen nutzen wolle, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine wichtige Rolle sollte auch das Thema Nachhaltigkeit (ESG) spielen./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2021 / 05:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.