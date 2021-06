Und es heisst heute trocken: „Aufgrund der weiter deutlich gestiegenen Stahlpreise in Europa und den USA rechnet die Klöckner & Co SE damit, dass das operative Ergebnis (EBITDA) im zweiten Quartal 2021 wesentlich stärker ausfallen wird als erwartet. Vor diesem Hintergrund rechnet das Unternehmen nun mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 260-290 Mio EUR entgegen der bisherigen Erwartung von 130‑160 Mio EUR.„

Welch ein Wandel – in 2020 kämpfte man noch mit den roten Zahlen und jetzt explodiert förmlich die Gewinnerwartung – spannend wie hoch das EBITDA am 10.08.2021 dann wirklich wird.

Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths“– Stabwechsel nach der Hauptversammlung

Guido Kerkhoff übernahm ab dem 13. Mai 2021 planmäßig den Vorstandsvorsitz von Gisbert Rühl und stellt heute die neue Unternehmensstrategie „Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths“ auf der Hauptversammlung vor. Im Rahmen der Strategie will Klöckner & Co bis zum Jahr 2025 Umsatz und Profitabilität erheblich steigern. Auf Basis seiner Vorreiterrolle in der Digitalisierung und der deutlich optimierten Kostenstruktur ziele das Unternehmen auf beschleunigtes Kundenwachstum, den umfassenden Ausbau des eigenen Produkt- und Serviceportfolios sowie die Erweiterung des Partnernetzwerkes ab. Auf diese Weise soll Klöckner & Co zur führenden digitalen Plattform für Stahl, weitere Werkstoffe und Anarbeitungsservices in Europa und Amerika weiterentwickelt werden.