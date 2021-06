Das Jenaer Biotech-Unternehmen InflaRx ist in die „heiße Phase” einer klinischen Studie mit dem Medkamentenkandidaten Vilobelimab gestartet. In die Phase-II-Studie sei nun der erste Patient aufgenommen worden, so die Ostdeutschen, deren Aktien unter anderem an der US-Technologiebörse NASDAQ notiert werden.Im Rahmen der Studie wird Vilobelimab allein und in Kombination mit Pembrolizumab bei Patienten mit PD-1- oder ...