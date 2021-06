^ DGAP-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Prognoseänderung 2G Energy AG erwirbt HJS Motoren GmbH und hebt Umsatzprognosen an

2G Energy AG erwirbt HJS Motoren GmbH und hebt Umsatzprognosen an

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News Heek, 09. Juni 2021



2G Energy AG erwirbt HJS Motoren GmbH und hebt Umsatzprognosen an

- Vollständiger Erwerb der HJS Motoren GmbH verbreitert Kundenzugang

- Umsatzprognose 2021 konkretisiert auf 250 bis 260 Mio. Euro (bisher 245 bis 260 Mio. Euro), EBIT-Marge (6,0 % bis 7,5 %) unverändert

- Umsatzprognose 2024 erhöht auf 330 Mio. Euro (bisher: 300 Mio. Euro), unverändert EBIT-Marge von 10 % erwartet



- Erstmalige Umsatzprognose für 2026 in Höhe von 400 Mio. Euro, EBIT-Prognose bei 8,5 % bis 10 %



Heek, 09. Juni 2021 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat die HJS Motoren GmbH mit Sitz in Amtzell vollständig übernommen. Bisher war 2G zu 50 % an dem Unternehmen beteiligt, das sich auf die Wartung und Instandsetzung von Blockheizkraftwerken mit Gasmotoren spezialisiert hat.

Die HJS Motoren GmbH beschäftigt insgesamt 30 Servicetechniker an 5 Standorten in Deutschland. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und konnte die Umsatzerlöse seitdem kontinuierlich steigern. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Umsatz von 7,3 Mio. Euro und einer EBIT-Marge im zweistelligen Bereich abgeschlossen. Neben den zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen der HJS Motoren GmbH erwartet 2G auch ein komplementäres Potential für den eigenen Absatz von Neuanlagen - die HJS Motoren GmbH hat bereits rund 400 Anlagen im Service, die überwiegend nicht aus dem Hause 2G stammen und deren Motoren in den nächsten Jahren ihr technisches Ende erreichen.



"Nachdem wir uns im Jahr 2018 zunächst mit 50 % an der HJS Motoren GmbH beteiligt haben, hat sich das Unternehmen mit Umsatzsteigerungen von 91 % im Jahr 2019 und weiteren 44 % im Jahr 2020 überaus erfreulich entwickelt. Angesichts der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem lokalen Management sowie der weiter positiven Wachstumsaussichten freuen wir uns also sehr, dass wir uns nun mit dem Gründungsgesellschafter über den Erwerb der restlichen 50 % einigen konnten", so CEO Christian Grotholt. "Denn eine vertiefte Zusammenarbeit sichert das Umsatzniveau ab und bietet die reale Chance, zusätzliche Synergien zu heben."