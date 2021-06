SKODA präsentiert beim GREENTECH-Festival den ENYAQ iV SPORTLINE 80x erstmals in Deutschland (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Batterieelektrischer SKODA ENYAQ iV SPORTLINE 80x feiert

seine Deutschland-Premiere



> GREENTECH-Festival in Berlin präsentiert innovative Technologien, Konzepte und

Produktneuheiten rund um einen nachhaltigen Lebensstil



> SKODA AUTO Deutschland ist zum zweiten Mal als Aussteller dabei und informiert

Besucher über innovative Zukunftsansätze und nachhaltige Mobilität von morgen





> Hybridveranstaltung ist für Besucher vor Ort und virtuell zuhause erlebbar> ENYAQ iV 80x mit Allradantrieb und 195 kW (265 PS) in Kürze bestellbarSKODA präsentiert mit dem neuen ENYAQ iV SPORTLINE 80x auf demGREENTECH-Festival im Berliner Kraftwerk eine Deutschland-Premiere. Dasbatterieelektrische SUV mit Allradantrieb leistet 195 kW (265 PS) * und feierthierzulande in Kürze seinen Bestellstart. Besucher können es entweder live amSKODA Stand oder im Rahmen eines virtuellen Veranstaltungsrundgangs von zuhauseaus kennenlernen. Das GREENTECH-Festival bietet eine Plattform für innovativegrüne Technologien und Ideen, die den Austausch zwischen Tech-Fans, Unternehmernund Besuchern anregt. Für die Öffentlichkeit öffnet das Festival seine Türen am17. und 18. Juni.SKODA AUTO Deutschland tritt zum zweiten Mal als Aussteller auf der Exhibitiondes GREENTECH-Festivals auf. Am Stand der Marke können die Besucher entdecken,wie das Unternehmen seine Idee von nachhaltiger Mobilität in die Realitätumsetzt und welche Zukunftsansätze es verfolgt. Darüber hinaus informiert SKODAüber nachhaltige Materialien in seinen aktuellen Modellen. Im Mittelpunkt desMarkenauftritts steht der neue ENYAQ iV SPORTLINE 80x. Die Festivalbesucherkönnen im dynamisch designten SUV Probe sitzen, das Infotainmentsystem testenund sich von den Vorzügen des großen Kofferraums überzeugen. Zudem bietet SKODAAUTO Deutschland vor Ort Probefahrten mit dem ENYAQ iV an. In der 80x-Varianteverfügt das Elektro-Flaggschiff mit einem zweiten Elektromotor an derVorderachse über Allradantrieb. Die maximale Leistung beträgt 195 kW (265 PS)*.Das GREENTECH-Festival findet in diesem Jahr sowohl vor Ort als auch digitalstatt. Dank virtueller Rundgänge können Interessierte auch von zuhause aus indie Welt der grünen Technologien von morgen eintauchen. Das Angebot umfasstunter anderem Livestream-Konferenzen, Einblicke in die zweitägige Ausstellungund die Preisverleihung GREEN AWARDS, in deren Rahmen zum Beispiel innovativeProjekte und Start-Ups ausgezeichnet werden. Mit seinen vielfältigen Inhaltenrichtet sich das Festival gleichermaßen an Wirtschaftsvertreter,wissenschaftliche und technologische Pioniere sowie an die breite