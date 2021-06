Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 207,90 EUR liegt der Hochpunkt. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn diese Linie verläuft bei 107,30 EUR, sodass für BioNTech Aufwärtstrends gelten. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

