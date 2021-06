Die weit verbreitete Cannabis-Marke Divvy von Aleafia Health führt ein großformatiges Portfolio an getrockneten Blüten ein

TORONTO, 10. Juni 2021 – Aleafia Health Inc. (TSX: AH, OTCQX: ALEAF) („Aleafia Health“ oder das „Unternehmen“), gab heute den weiteren Ausbau seines Trockenblüten (dried flower)-Portfolios mit der Einführung von vier neuen großformatigen Angeboten unter seiner weitverbreiteten Cannabis-Marke Divvy bekannt. Die neuen Produkte verstärken das bestehende Divvy-Portfolio nach einer erfolgreichen Einführung auf dem Markt für den Erwachsenenkonsum in Ontario. Die neuen großformatigen Angebote umfassen 14-Gramm-Beutel und 10-Gramm-vorgemahlene Blüten für zusätzlichen Verbraucherkomfort.

Die Divvy-Marke zielt auf den wichtigen Markt für Trockenblüten und Pre-Rolls (vorgerollte Joints) ab, der laut Daten des Ontario Cannabis Store 70 Prozent der gesamten legalen Cannabisverkäufe in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2020 ausmachte.

Die 14-Gramm-Beutel enthalten die charakteristische THC-Sorte Sour Kush von Divvy und die neu eingeführte, an Sativa erinnernde Sorte Flo. Die hohe Wirkstärke und das einzigartige Terpenprofil machen Flo zu einer sehr begehrten Sorte, die auf dem legalen kanadischen Cannabismarkt noch nicht erhältlich ist. Es ist die erste neue Sorte, die im Rahmen des umfangreichen neuen genetischen Forschungs- und Entwicklungsprogramms des Unternehmens auf den Markt gebracht wurde. Das vorgemahlene 10-Gramm-Angebot umfasst zwei erste SKUs, die entweder ausgewählte Indica- oder Sativa-dominante Sorten enthalten.

„Die Marke Divvy schlägt Wellen in den wichtigen Kategorien der Trockenblüten und Pre-Rolls, indem sie hervorragende Produktqualität und erschwingliche Preise für Cannabiskonsumenten bietet. Aufgrund des hervorragenden Feedbacks von Kunden und der starken ersten Verkäufe freuen wir uns, dass wir uns die Listung in den Provinzen für unsere großformatigen Angebote sichern konnten,“ meinte Geoffrey Benic, der CEO von Aleafia Health.

Divvy, Teil der Sunday Market-Markenfamilie, umfasst fünf verschiedene Marken mit differenzierten Produkten, die auf spezifische Verbrauchersegmente zugeschnitten sind. Divvy nutzt den zentralen Wettbewerbsvorteil des kostengünstigen Anbaus bei Aleafia Health, sowohl in der Niagara Greenhouse-Anlage als auch in der Port Perry Outdoor-Kultivierungsanlage. Die neuen SKUs werden zunächst in Alberta erhältlich sein und sollen dann in weiteren Provinzen eingeführt werden.