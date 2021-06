SKODA wertet den OCTAVIA mit SPORTLINE-Version sowie Plug-in-Hybridantrieb für weitere Varianten auf (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > SKODA OCTAVIA SPORTLINE steht als Limousine und Kombi mit

Benzin-, CNG- und Dieselaggregaten, als Plug-in-Hybrid und Mild-Hybrid sowie mit

Allrad zur Wahl



> Dynamische Designlinie OCTAVIA SPORTLINE startet jetzt ab 32.150 Euro





> Sportliche Designmerkmale, zahlreiche schwarze Details und umfangreicheSerienausstattung kennzeichnen den OCTAVIA SPORTLINE> Sondermodell OCTAVIA CLEVER und sportlicher OCTAVIA RS PLUS ab sofort auch alsPlug-in-Hybridversionen erhältlichAb sofort steht der SKODA OCTAVIA auch in der dynamischen Designlinie SPORTLINEzur Wahl. Markante Designmerkmale und zahlreiche schwarze Details kennzeichnendie SPORTLINE-Version, die zudem mit einer umfangreichen Serienausstattungglänzt. Die Designlinie im sportlichen Look ist als Limousine und Kombi in einergroßen Vielfalt von Antriebsoptionen erhältlich. So stehen Benzin-, CNG-* undDieselaggregate ebenso zur Wahl wie eine Plug-in-Hybridversion* und einMild-Hybrid* sowie Allradantrieb. Der Einstieg in die Welt des OCTAVIA SPORTLINEist jetzt ab 32.150 Euro möglich. Zugleich weitet SKODA sein Angebot anPlug-in-Hybridmodellen aus: Sowohl das Sondermodell OCTAVIA CLEVER als auch derbesonders sportliche OCTAVIA RS PLUS sind ab sofort mit dem benzinelektrischen1,4 TSI iV-Aggregat bestellbar.Schwarze Front- und Heckspoiler, Dachreling, Kühlergrillrahmen undAußenspiegelkappen in Schwarz sowie das SPORTLINE-Logo auf den vorderenKotflügeln heben die neue Variante des Erfolgsmodells heraus. Auch dieSchriftzüge am Heck sind schwarz ausgeführt, darunter spielen Heckdiffusor undAuspuffblendenoptik gekonnt auf Motorsportmerkmale an. Das Manövrierenerleichtern Parksensoren vorn und hinten. Dunkel getönte Heck- und hintereSeitenscheiben (Sunset) sowie die LED-Heckleuchten in Kristallglasoptikverleihen dem OCTAVIA SPORTLINE elegante Akzente. Serienmäßig ist er mit18-Zoll-Leichtmetallrädern im Design Vega glanzgedreht ausgerüstet, optionalkönnen Kunden die 19-Zoll-Räder Taurus ordern - diese sind mit Reifen derDimension 225/40 R19 bestückt. Den sportlichen Auftritt komplettiert das um 15Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk (außer für iV- und G-TEC-Versionen), dieserienmäßige Fahrprofilauswahl erlaubt die Abstimmung auf individuelleVorlieben. Eine Vorbereitung für die Anhängerzugvorrichtung ist (außer für iV-und G-TEC-Versionen) ab Werk an Bord. Für den OCTAVIA SPORTLINE stehen zum Startsieben Karosseriefarben zur Wahl, im Laufe des Jahres werden zwei weitere Tönedas Farbangebot erweitern, darunter das spektakuläre Phoenix-Orange PremiumMetallic.Die sportliche Eleganz setzt sich im Innenraum nahtlos fort. Fahrer und