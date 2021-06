Merkel in sprechenden Bildern beim G7-Gipfel Autor: Tichys Einblick | 12.06.2021, 10:19 | 18 | 0 | 0 12.06.2021, 10:19 | Den berühmten Satz kennt wohl jeder: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Beim G7-Gipfel in Cornwall lieferte Angela Merkel die Bilder zur heutigen Kolumne von Wolfgang Herles, in der er über die Kanzlerin sagt: Merkel ist vor allem immer eins gewesen – besessen von Angst. Ihre „Leistung“ bestand darin, angstbesetzt zu handeln ohne angstvoll Der Beitrag Merkel in sprechenden Bildern beim G7-Gipfel erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Fritz Goergen.

