AWS eröffnet Datenzentren in Israel

Heute hat Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com (NASDAQ: AMZN), angekündigt, dass das Unternehmen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eine Infrastrukturregion in Israel eröffnen wird. Die AWS-Region Israel (Tel Aviv) wird es noch mehr Entwicklern, Start-ups und Unternehmen sowie Behörden, Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit geben, ihre Anwendungen auszuführen und Endbenutzer von Rechenzentren in Israel aus zu bedienen. Darüber hinaus gab die israelische Regierung bekannt, dass sie AWS als primären Cloud-Anbieter im Rahmen des „Nimbus“-Vertrags für Ministerien und Tochtergesellschaften der Regierung ausgewählt hat. Das Nimbus-Rahmenwerk wird Cloud-Services für israelische Regierungsministerien, einschließlich lokaler Gemeinden, staatlicher Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors bereitstellen, mit dem Ziel, die digitale Transformation voranzutreiben. Dadurch werden Innovationen vorangetrieben und neue digitale Dienste für die Bürger Israels ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

„Die neue AWS-Region Israel (Tel Aviv) wird es mehr öffentlichen und privaten Institutionen, innovativen Start-ups und globalen Unternehmen ermöglichen, für die Cloud entwickelte Anwendungen bereitzustellen und so die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu fördern. Es handelt sich um die jüngste Region in unserer Liste von AWS-Regionen in Europa und dem Nahen Osten, zu der bereits bestehende Regionen in Bahrain, Irland, Italien, Frankreich, Deutschland, Schweden und Großbritannien sowie in Entwicklung stehende Regionen in Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten gehören“, so Peter DeSantis, Senior Vice President des Bereichs Global Infrastructure bei AWS. „Die neue Region ist die Fortführung unserer Investitionen, um Unternehmen aller Art zu unterstützen, Start-ups bei der Skalierung und dem Wachstum zu helfen, die Entwicklung technischer Fähigkeiten zu fördern und Cloud-Kompetenz zu schaffen. Cloud-Technologie ist das Herzstück des Programms zur digitalen Transformation der israelischen Regierung, und ihr Ansatz verdeutlicht, wie wichtig es ist, einen klaren Kurs für die Cloud-Einführung zu setzen und mit gutem Beispiel voranzugehen, um Bürgerservices neu zu erfinden.“