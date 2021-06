Noch bevor der noch-mächtigste Mann der Welt die Airforce One im nordenglischen Seebad Cornwall verlassen hatte, war das Ziel des Treffens der sieben größten demokratisch verfassten Staaten von US-Präsident Joe Biden und seinem britischen Kollegen Boris Johnson in London vorab fixiert worden. In Anlehnung an die am 14. Dezember 1941, unmittelbar nach dem Eintritt der

Der Beitrag G7-Gipfel: Hier Biden, Johnson und Macron – dort Merkel selbstisoliert erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Georg Gafron.