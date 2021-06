Gute Kurse, böse Erinnerung

Heute wird die Aktie des angeschlagenen Kinokettenbetreibers AMC gehypt, vor gut 20 Jahren trieben Hasardeure Kurse defizitärer Internetklitschen wie Pets.com in die Stratosphäre. Viele sind heute offensichtlich sehr unbekümmert, trotz Warnzeichen wie der anziehenden Inflation. Dass die Risikobereitschaft wieder so hoch ist wie kurz vor dem Corona-Crash, zeigt der Stress-Indikator der Bank of America. Das

Ein Beitrag von Redaktion.