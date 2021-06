Anlegerverlag PLUG POWER – hier fliegt heute der Deckel weg Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.06.2021, 10:32 | 64 | 0 | 0 14.06.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de PLUG POWER springt heute regelrecht nach oben. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund zwei Prozent. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 26,80 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur PLUG POWER-Aktie. Einfach hier klicken. Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund fünf Prozent. Bei 28,20 EUR liegt dieses Hoch. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht. Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt. Fazit: Sind das bei PLUG POWER jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





