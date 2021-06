In der vergangenen Woche hat mVISE eine Kapitalerhöhung angekündigt, zu der nun zusätzliche Details feststehen. So sollen die neuen Aktien aus der Kapitalmaßnahme zu jeweils 2,10 Euro bei Investoren platziert werden.Zugleich soll das komplette Volumen platziert werden: „Aufgrund eines hohen Interesses an den neuen Aktien und einer sich abzeichnenden deutlichen Überzeichnung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ...