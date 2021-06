In der vergangenen Woche gab es bereits Spekulationen, jetzt bestätigt das Unternehmen die IPO-Pläne. Mister Spex will an die Börse gehen. Der Börsengang soll im dritten Quartal im regulierten Markt (Prime Standard) erfolgen. Es soll beim Börsengang auch eine Kapitalerhöhung geben. Dabei will man mindestens 225 Millionen Euro in die Kasse holen. Altaktionäre wollen sich auch von Papieren trennen.Mit dem frischen Geld will ...