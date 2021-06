Wejo nimmt an der Eröffnung des Credit Suisse Mobility Start-up Forums teil

Wejo Limited („Wejo“), ein weltweit führender Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen, gab heute seine Teilnahme an der Eröffnung des Credit Suisse Mobility Start-up Forums am Dienstag, 22. Juni 2021, bekannt. Richard Barlow, Gründer und CEO von Wejo, und CFO John Maxwell diskutieren in Einzelgesprächen mit Investoren die Mission des Unternehmens, die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen mithilfe von Daten aus vernetzten Fahrzeugen zu revolutionieren.

Weitere Informationen für Investoren finden Sie unter https://www.wejo.com/investor-relations.