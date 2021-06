Fisher Investments mit 2021 "US Equities"-Award bei den Swiss Sustainable Funds Awards ausgezeichnet

Camas, Washington (ots/PRNewswire) - Fisher Investments' US Small Cap Core ESG

Fund für Leistung und nachhaltige Investitionspraktiken gewürdigt



Fisher Investments, der US-Mutterkonzern von Grüner Fisher Investments, wurde

bei den Swiss Sustainable Funds Awards für seinen Institutional US Small Cap

Core Equity ESG Fund ausgezeichnet, der den Preis in der Kategorie "US-Aktien"

2021 gewann. Mit dieser Auszeichnung werden die leistungsstärksten

US-Aktienfonds gewürdigt, die sich am stärksten für sozial verantwortliche

Anlagepraktiken einsetzen. Die Gewinner der Swiss Sustainable Funds Awards

werden von einem unabhängigen Komitee ausgewählt, das die Fonds und

Vermögensverwalter nach qualitativen und quantitativen Faktoren bewertet,

darunter Anlageprozess, Nachhaltigkeitsziele, Qualität des Managementteams und

Performancehistorie. Der Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund von

Fisher Investments investiert in kleine US-amerikanische Value- und

Growth-Aktien, die mit den Marktaussichten und den Umwelt-, Sozial- und

Governance-Kriterien (ESG) des Unternehmens in Einklang stehen.







Engagement unserer Firma für nachhaltiges Investieren und sie gibt unseren Teams

einen Ansporn, unsere Fähigkeiten im Bereich ESG in den kommenden Jahren weiter

zu entwickeln", sagte Justin Arbuckle, Senior Executive Vice President of

Institutional bei Fisher Investments. Er fügte hinzu: "Verantwortungsvolles

Investieren hat bei Fisher Investments Priorität. Unser weltumspannender

Top-down-Investmentprozess eignet sich gut für die Berücksichtigung von ESG, da

die vorherrschenden Überlegungen bei ESG-Investitionen oft makroökonomischer

Natur sind."



Damian Ornani, CEO von Fisher Investments, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, den

prestigeträchtigen Swiss Sustainable Funds Award zu erhalten. Fisher Investments

setzt seit langem auf die Zusammenarbeit mit seinen Kunden, um Strategien zu

entwickeln, die ihre finanziellen, ökologischen und sozialen Ziele erfüllen.

Diese Auszeichnung spiegelt die großartige Arbeit wider, die unsere Mitarbeiter

im Namen unserer Kunden leisten."



Diese Auszeichnung folgt auf andere Preise, die das Engagement von Fisher

Investments würdigen, institutionellen Kunden weltweit außergewöhnliche

ESG-Anlagestrategien anzubieten. Kürzlich wurde die Institutional Emerging

Markets ex-Fossil Fuels Aktienstrategie von Fisher Investments mit dem

prestigeträchtigen "Climetrics"-Award des CDP für den besten Klimafonds (März

2021) und dem österreichischen Umweltzeichen (April 2020) ausgezeichnet.



Die ESG-Philosophie von Fisher Investments nutzt sowohl Top-down- als auch



