Die Naga Group bringt mit Naga Pay eine neue Zahlungsplattform an den Start. Naga Pay vereine „ein IBAN-Konto, eine VISA-Debitkarte, ein Aktiendepot, Copy-Trading sowie physische Krypto-wallets, wobei letztere später im vierten Quartal einer Lizenzierung unterliegen”, so das Hamburger Unternehmen am Montag.Die Naga Pay App werde von Contis betrieben, einem Anbieter von Zahlungslösungen für FinTechs und Finanzinstitute, mit ...