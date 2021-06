---------------------------------------------------------------------------

HPS Home Power Solutions präsentiert die neuesten Entwicklungen zum wasserstoffbasierten Heimspeichersystem picea



* Greentech Festival, 16.-18. Juni, Berlin



* Responsible Innovation Day, 23. Juni, Online-Konferenz

* Webinar PV-Magazine, 24. Juni



Berlin, 15. Juni 2021 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), Anbieter von picea, dem weltweit ersten Solar-Wasserstoff-Kraftwerk für das Eigenheim zur netzunabhängigen und CO2-freien Stromversorgung, gibt die Teilnahme an mehreren Informationsveranstaltungen bekannt.



"Seit Anfang des Jahres hat sich bei uns einiges getan", sagt Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer und Gründer der HPS Home Power Solutions GmbH. "Zusammen mit der in Bayern ansässigen Zollner Elektronik AG haben wir unser Heimspeichersystem picea in die Serienfertigung gebracht. Rund 80 Anlagen sind seitdem verkauft worden, die Hälfte davon ist bereits bei unseren Kunden installiert. Mit EIT InnoEnergy hat HPS einen der bedeutendsten europäischen Climate Tech-Investoren als Gesellschafter gewinnen können. Die in Berlin ansässige Energieinsel kooperiert mit uns beim Vertrieb von picea und der schwäbische Bauträger und -planer Wohnwerke bei der Ausstattung von Eigenheimen mit dem picea-System. Die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sowie die EU-Wasserstoffstrategie schaffen dabei einen wichtigen Rahmen für die unabhängige und CO2-freie Energieversorgung auch im Eigenheimbereich. Ich freue mich daher, in den kommenden zehn Tagen zum Teil sogar wieder persönlich unseren Interesssenten, Kunden und Geschäftspartnern in verschiedenen Veranstaltungen über die neuesten Entwicklungen bei HPS berichten und ihnen Rede und Antwort stehen zu dürfen."