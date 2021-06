Seite 2 ► Seite 1 von 2

Altenholz (ots) - Im Kreis Steinburg testeten die vier Ämter Schenefeld,Itzehoe-Land, Wilstermarsch und Krempermarsch gemeinsam Leistungen aus demkommunalen Service-Portfolio von dataport.kommunal im Rahmen einesPilotprojekts. Nun wurde die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen und dasProjekt ist in den Regelbetrieb übergegangen. Mit dem Service-Portfolio bietetdataport.kommunal allen Kommunen in Schleswig-Holstein ab sofort umfangreicheauf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittene IT-Betriebs-Leistungen. DieModule reichen von Fachverfahren über die Bereiche Endgeräte, LAN, Mail undDruck bis zu Benutzer- und Zentrale Services.Kommunen werden zunehmend digital, doch ihnen fehlt es häufig an der technischenAusstattung und angesichts des Fachkräftemangels auch an Fachpersonal für einensicheren, effizienten IT-Betrieb. Besonders kleinere Ämter können dieumfangreichen (sicherheits-)technischen IT-Anforderungen im Zuge vonDigitalisierungsvorhaben kaum allein bewältigen. Das modulare kommunaleService-Portfolio von dataport.kommunal ermöglicht Kommunen inSchleswig-Holstein einen professionellen, sicheren und verfügbaren IT-Betrieb.Kommunen können bedarfsgerecht die komplette Informationstechnik andataport.kommunal auslagern oder auch nur einzelne Module nutzen. Die Sicherheitvon Bürger*innen- und Verwaltungsdaten wird in jedem Fall vollumfänglichgewährleistet. Strategische Entscheidungen und Vorgaben liegen beiInanspruchnahme von Leistungen aus dem Portfolio im Rahmen der kommunalenSelbstverwaltung weiterhin bei den Ämtern. Auf eigenes kommunalesIT-Betriebspersonal kann bei Full-Outsourcing kosteneinsparend verzichtetwerden.In Informationsveranstaltungen, gemeinsamen Workshops und Beratungsgesprächenverständigten sich die Kommunen und dataport.kommunal vorab auf Ziele für dieIT-Entwicklung der Pilotphase. Dabei stand der fachliche Austausch zwischenallen Beteiligten im Vordergrund. Durch die langjährige Erfahrung und Kompetenzfür kommunale Prozesse seitens dataport.kommunal konnten individuelleLösungswege für die Anforderungen und Bedürfnisse der Ämter entwickelt werden.Statements der am Pilotprojekt "Kommunales Service-Portfolio" beteiligten Ämter:- Mathias Siebenborn, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Itzehoe-Land: "Diewachsenden Anforderungen an die IT einer Kommunalverwaltung haben im Laufe derletzten Jahre ein Maß erreicht, dass zunehmend schwerer von den Ämtern alleinbewältigt werden konnte. Der Schritt hin zu einer Umstellung der IT-Umgebungaus der Amtsverwaltung in einen gemeinsamen Rechenzentrumsbetrieb mitdataport.kommunal war daher folgerichtig. Damit verbunden ist ein