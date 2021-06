LiveRamp und Carrefour schließen Partnerschaft zur Bereitstellung von Einzelhandelsangeboten der nächsten Generation

LiveRamp (NYSE: RAMP) gab heute eine erweiterte globale Partnerschaft mit Carrefour (OTCMKTS: CRERF) bekannt, um eine zuverlässige Datenkooperation, Analysen und Innovationsmöglichkeiten durch LiveRamps Safe Haven zu ermöglichen. Durch den Einsatz der erstklassigen datenschutzfreundlichen Technologien von LiveRamp können Einzelhändler, Konsumgütermarken (Consumer Packaged Goods, CPGs) und Carrefour-Partner eine sichere, einfache und produktive Datenzusammenarbeit in einem noch nie dagewesenen globalen Umfang durchführen. Safe Haven ist derzeit in den USA, Großbritannien, Frankreich, China, Japan und Australien verfügbar und wird in Zusammenarbeit mit Carrefour nach Spanien, Italien, Belgien, Polen, Rumänien, Argentinien, Brasilien und Taiwan expandieren. Safe Haven von LiveRamp ist Teil einer neuen Geschäftseinheit, die Carrefour zu diesem Anlass lanciert: „Carrefour Links.” Die Partnerschaft wurde heute auf einer Pressekonferenz in Paris bekannt gegeben.

„LiveRamp wird ein entscheidender Impulsgeber für die Transformation von Carrefour zu einem branchenführenden datengesteuerten Einzelhändler sein“, sagte Elodie Perthuisot, Executive Director für den Bereich E-Commerce, Data und Digital Transformation der Carrefour Group. „Mit Carrefour Links schaffen wir einen großen Mehrwert, indem wir noch enger mit unseren CPG- und Einzelhandelslieferanten zusammenarbeiten. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit LiveRamp, um gemeinsam Hunderten unserer CPG-Partner auf globaler Ebene zuverlässige neue Einblicke in die Verbraucherwelt und neue Funktionalitäten zu bieten.“

Durch die Bereitstellung von Datenanbindung und Identitätsmanagement in einer neutralen, sicheren und autorisierten Umgebung ermöglicht LiveRamp den Einzelhändlern eine Vielzahl neuer Anwendungsfälle und Umsatzströme und transformiert gleichzeitig die Art und Weise, wie sie mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten. Durch Carrefour Links kann Carrefour enger mit seinen CPG-Partnern in neun internationalen Märkten zusammenarbeiten, um erweiterte Möglichkeiten der Datenzusammenarbeit zu schaffen, darunter:

Tiefergehende Einblicke und Analysen – Die integrierten Berichte bieten zuverlässige Erkenntnisse über die Kampagnenperformance, das Kategorienmanagement und die Käuferanalyse. Safe Haven bietet außerdem die Möglichkeit für Datenwissenschaftsteams, ihre eigenen Modelle sowie maschinelles Lernen zu nutzen.

– Die integrierten Berichte bieten zuverlässige Erkenntnisse über die Kampagnenperformance, das Kategorienmanagement und die Käuferanalyse. Safe Haven bietet außerdem die Möglichkeit für Datenwissenschaftsteams, ihre eigenen Modelle sowie maschinelles Lernen zu nutzen. Omnichannel-Aktivierung – Aktivieren von CPG-Kampagnen unter Verwendung von Carrefour-Daten über soziale und offene Web-Plattformen sowie Carrefour-eigene und -betriebene Assets.

– Aktivieren von CPG-Kampagnen unter Verwendung von Carrefour-Daten über soziale und offene Web-Plattformen sowie Carrefour-eigene und -betriebene Assets. Bessere Messung – CPGs können die Auswirkungen von Marketingaktivitäten auf den Umsatz mithilfe von Einzelhandelsdaten besser verstehen und den Hebel ansetzen, um wichtige Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Daten verändern das Kundenerlebnis weltweit – und Carrefour steht mit seiner Plattform Carrefour Links an der Spitze dieses Trends“, sagt Warren Jenson, Präsident von LiveRamp. „Mit LiveRamp Safe Haven können Marken und ihre Partner ab sofort auf sichere Weise zusammenarbeiten, um bessere Kundenerlebnisse zu schaffen und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Wir sind stolz darauf, diese bahnbrechende Funktion für Carrefour in seinem CPG-Partnernetzwerk und in über neun Ländern zu ermöglichen.“