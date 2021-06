Sexismus in der Online Marketing Szene?

Obwohl es oft verschwiegen wird: Sexismus gibt es überall, weswegen auch die Arbeitswelt nicht davon ausgenommen ist. In der Arbeitswelt geht Sexismus so weit, dass es sehr oft vorkommt, dass Frauen einen Job nicht bekommen, eben nur weil sie Frauen sind. Zwar gibt es immer mehr Menschen, die sich dagegen auflehnen und versuchen etwa zu ändern, jedoch sind die Ergebnisse dieses Aktivismus bisher noch nicht zu sehen oder zu spüren.

Auch die Online Marketing Szene ist nicht von Sexismus ausgenommen, so kommt es immer wieder vor, dass Online Marketing Jobs nicht an Frauen, sondern an Männer vergeben werden. Dies ist über die ganze Branche hinweg zu beobachten.

Zwar gilt die Online Marketing Szene nicht als besonders sexistisch oder frauenfeindlich, jedoch ist sie auch nicht besser als jede andere Branche. Dabei liegt d er Grund, warum eine Frau einen bestimmten Job nicht bekommt keineswegs in den Fähigkeiten oder der Bildung, sondern alleine darin, welches Geschlecht auf dem Lebenslauf angegeben ist. Dieser Umstand muss sich in der Online Marketing Szene ändern, ansonsten ist man auch hier auf verlorenem Posten.

Kampagnen gegen Sexismus

Immer mehr Menschen lehnen sich gegen Sexismus und Frauenfeindlichkeit auf und versuchen etwas dagegen zu unternehmen. Mit der Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft kämpft deswegen die Agentur impulsQ gegen Sexismus und bietet Frauen eine Plattform ihre Stimme gegen Sexismus und Frauenfeindlichkeit zu erheben.

Dabei kommen vor allem Frauen aus der Branche des Online Marketing zu Wort und berichten dort von ihren Erlebnissen in der Arbeitswelt mit Sexismus. Doch die Kampagne richtet sich gegen Sexismus in allen Bereichen der Gesellschaft, so auch in der Arbeitswelt. Die Kampagne soll dabei helfen, sich öffentlich gegen Sexismus zu positionieren und ebenfalls finanzielle Unterstützung an wohltätige Vereine zu leisten die sich mit dem Thema befassen.

Die unterstützten Vereine sind pro familia, Wirbelwind Reutlingen sowie Grauzone - Hilfe bei sexueller Gewalt. Diese Vereine profitieren demnach direkt von der Kampagne und können so ihren Kampf gegen Sexismus fortführen.