Die Märkte lehnen sich vor der heutigen Entscheidung der Fed weiterhin nicht aus dem Fenster, die US-Indizes gestern leicht schwächer bei wieder dünnen Umsätzen. Was ist heute von der Fed zu erwarten - erste Andeutungen eines Tapering? Die Mehrheit der Investoren glaubt nicht daran - aber die Saisonalität ist in der zweiten Juni-Hälfte nicht gerade günstig für die Aktienmärkte. Auffallend in den letzten Tagen ist, dass konjunktursensible Rohstoffe wie Kupfer zuletzt deutlich gefallen sind - ist das ein Hinweis darauf, dass die Konjunktur ihren Hochpunkt bereits wieder überschritten hat? China jedenfalls versucht, gegen die steigenden Rohstoff-Preise aktiv vorzugehen - aber der Ölpreis steigt trotzdem weiter..

Das Video "Vor der Fed: Auffälligkeiten! " sehen Sie hier..