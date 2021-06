Anlegerverlag Plug Power gerät weiter mächtig unter die Räder! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.06.2021, 14:48 | 1 | 0 | 0 16.06.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Ist das nun das endgültige Ende der Wasserstoffaktien? Der Kurs nimmt abermals eine dramatische Wendung, die so wahrscheinlich absolut keiner erwartet hatte! Die Aktie geht heftig in die Knie und neigt sich wieder dem Negativwert von 20 Euro zu. In diesen Sprüngen wird man sich von der Utopie der 25er-Marke verabschieden können! Plug Power muss jetzt wieder liefern! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien rund um Plug Power sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken. Jetzt wird es für die Wasserstoff-Aktien richtig eng! Nicht nur Plug Power verliert ordentlich Prozentpunkte, auch die gesamte Konkurrenz sieht sich dieser dramatischen Phase ausgesetzt. Man sollte nun wieder Kaufanreize liefern, sodass die Anleger ihr Vertrauen zurückbekommen und den Glauben an diese Aktien zurückerhalten, sonst wird die Zukunft sehr unschön! Plug Power muss nun eine ganz entscheidende Phase überstehen, die wirklich unangenehm enden könnte. Wenn man jedoch auch diese Phase überstehen kann, dann stehen der Aktie alle Türen offen! Hier hat man schon ganz andere Dinge durchleben müssen! Heute beträgt der Kursverlust jedoch dennoch 1,33 Prozent und 0,32 Euro, wodurch der Aktienwert auf 23,75 Euro sinkt! Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien, besonders Plug Power, wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





