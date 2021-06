JPMORGAN belässt WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 123

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 123 auf 132 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der optimistischere Ausblick des Spezialchemiekonzerns komme wie erwartet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Preisanstieg bei Polysilizium sei dafür hauptverantwortlich, aber auch eine stärkere Nachfrage nach Chemieprodukten als erwartet. Der Aktienkurs habe Luft nach oben, dies sei aber möglicherweise nur von kurzer Dauer./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 23:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.