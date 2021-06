---------------------------------------------------------------------------

SMT Scharf AG führt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage vollständig durch

Hamm, 17. Juni 2021 - Die SMT Scharf AG (die "SMT") (WKN 575198, ISIN DE0005751986) hat die am 25. Mai 2021 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Bezugsangebots und der nachfolgenden Privatplatzierung wurden insgesamt 901.456 neue, auf den Inhaber lautende nennwertlose Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ("Neue Aktien") zum Preis von EUR 8,86 je Neuer Aktie platziert.



Das Grundkapital der SMT Scharf AG erhöht sich durch die Ausgabe Neuer Aktien von derzeit EUR 4.620.000,00 um EUR 901.456,00 auf EUR 5.521.456,00. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich bis zum 24. Juni 2021 im Handelsregister eingetragen und die Neuen Aktien am oder kurz nach dem 28. Juni 2021 in den Handel im Qualitätssegment m:access des Freiverkehrs der Börse München einbezogen und anschließend unter der Stamm-ISIN DE0005751986 an die Zeichner geliefert werden.

Im Rahmen der Privatplatzierung der nicht von Aktionären bezogenen Aktien hat die Famous Industrial Group GmbH, Düsseldorf ("Famous") eine Beteiligung in Höhe von rund 3 % des Grundkapitals der SMT Scharf AG erworben. Damit stärken die SMT Scharf AG und Famous ihre geschäftliche Beziehung, die auf die Gründung eines Joint Venture mit chinesischen Partnerunternehmen und auf den Abschluss einer Vereinbarung über die Lieferung von Komponenten für Einschienenhängebahnsystemen durch die SMT an das potentielle Joint Venture ausgerichtet ist.



Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt EUR 7.986.900. Etwa 40 % des Emissionserlöses sollen zur Finanzierung des weiteren operativen und strategischen Wachstums der SMT Scharf AG und ebenfalls ca. 40 % zur Finanzierung von Maßnahmen im Hinblick auf die ab 2021 notwendige neue Zulassung (China III) und Auswirkungen der Verzögerung verwendet werden. Weitere rd. 20 % sollen fur die Finanzierung von Investitionen zum Einstieg in die internationale Geschaftstatigkeit im Bereich Elektromobilitat außerhalb des Kohlemarktes verwendet werden.



Kontakt

Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de



---------------------------------------------------------------------------

17.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SMT Scharf AG

Römerstrasse 104

59075 Hamm

Deutschland

Telefon: +49 2381 960-01

Fax: +49 2381 960-311

E-Mail: info@smtscharf.com

Internet: www.smtscharf.com

ISIN: DE0005751986

WKN: 575198

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1209198



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1209198 17.06.2021 CET/CEST



°