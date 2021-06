Seite 2 ► Seite 1 von 2

Idstein/Wuppertal (ots) - Wenn der Mensch mit künstlicher IntelligenzzusammenarbeitetDie Hochschule Fresenius , die Deutsche Bahn und die Universität Wuppertalstarten ein gemeinsames Forschungsprojekt zur automatisierten Schaderkennung anGüterwagen (ASaG). Das Vorhaben wird durch das Bundesprogramm "ZukunftSchienengüterverkehr" des Bundesministeriums für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) in Höhe von rund sieben Mio. Euro gefördert. Mit dem vonBundesverkehrsminister Andreas Scheuer aufgelegten Programm können Innovationenfür eine umweltfreundliche und moderne Schienen-Logistik erprobt werden.Wie in vielen Industrie- und Wirtschaftsbereichen stellt die Automatisierungauch im Schienengüterverkehr eine Kernkomponente für die Zukunftsfähigkeit dar.Das Projektvorhaben ASaG (Automatisierte Schaderkennung an Güterwagen) widmetsich dem Prozess der Untersuchung von Güterwagen auf vorliegende Schäden. Diesesogenannte "Schadbefundung" wird traditionell und aktuell von Wagenmeistern undWagenprüfern durchgeführt und stellt den reibungslosen Ablauf desGüterzugbetriebes sicher. Durch den Einsatz von Kameratechnologien soll eszukünftig möglich werden, Schäden automatisiert zu erkennen, was für eineneffizienten Betrieb von großer Bedeutung ist. Hierfür müssen Algorithmen, dieauf den Methoden der Künstlichen Intelligenz basieren, entwickelt und imHinblick auf eine geeignete Bildverarbeitung im betrieblichen Umfeld der DBCargo evaluiert werden. Die Hochschule Fresenius untersucht in demForschungsprojekt die Mensch-Technik-Interaktion, also das Analyseverhalten derWagenmeister und Wagenprüfer."Wir versuchen Muster in den Befundungsprozessen der Wagenmeister undWagenprüfer zu identifizieren und zu verstehen, wie sie zu ihren Entscheidungenkommen, sagt Prof. Dr. Christian T. Haas, Direktor des Instituts für komplexeSystemforschung an der Hochschule Fresenius. "Wir untersuchen, wann eineVeränderung am Güterwagen als Schaden oder nicht als Schaden eingeordnet wird."In den kommenden 48 Monaten kommt beim Team des Instituts ein breites Spektruman Untersuchungen zum Einsatz, insbesondere Methoden der Neuropsychologie, derBiomechanik sowie der Mustererkennung. "Es ist davon auszugehen, dass einWagenmeister im Laufe der Zeit sehr effiziente Verhaltensweisen - das heißtzuverlässige aber auch zeitökonomische Begutachtungsmuster - entwickelt. InSumme liegen somit Erfahrungen aus vielen Jahrzehnten vor, auf die wirzurückgreifen und die wir zu nützlichen quantitativen Informationentransferieren wollen", so Haas weiter.