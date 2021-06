DGAP-News Media and Games Invest lädt seine Investoren zu einer Präsentation über die Medien-Einheit Verve Group am 23. Juni um 10 Uhr CEST ein (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.06.2021, 17:30 | 33 | 0 | 0 17.06.2021, 17:30 | Media and Games Invest lädt seine Investoren zu einer Präsentation über die Medien-Einheit Verve Group am 23. Juni um 10 Uhr CEST ein ^

DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Sonstiges Media and Games Invest lädt seine Investoren zu einer Präsentation über die Medien-Einheit Verve Group am 23. Juni um 10 Uhr CEST ein 17.06.2021 / 17:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Media and Games Invest lädt seine Investoren zu einer Präsentation über die Medien-Einheit Verve Group am 23. Juni um 10 Uhr CEST ein 17. Juni 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) gibt ein Medienseminar für alle interessierten Investoren, die gerne mehr über MGI's Medien-Einheit Verve Group, das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie lernen möchten. Verve Group hat eine einzigartige und datenschutzfokussierte Werbeplattform entwickelt und ist neben dem Geschäftsbereich Gaming der zweite Wachstums- und Ertragsgenerator von MGI. Mit einer inzwischen integrierten Wertschöpfungskette hat MGI den Kundennutzen, das Wachstum und die Ertragsdynamik erheblich beschleunigt. So bietet Verve Group eine weltweit verfügbare, hocheffiziente Komplettlösung für programmatische Werbung an: Einer Lösung, die auf der Grundlage von Datenanalysen personalisierte Online-Werbeplätze für spezifische als auch für anonymisierte Zielgruppen automatisiert ankauft und ausspielt. Dabei aggregiert Verve Group sowohl die werbenden Kunden als auch die Anbieter von Werbeplätzen und sorgt mit intelligenten Algorithmen und kurzen Feedbackschleifen für ein perfektes Matching. MGI profitiert stark von den Synergien zwischen der Medien- und der Spieleeinheit und hat durch die beiden Geschäftsbereiche eine einzigartige Marktpositionierung.

Um den Investoren weitere Einblicke in die operativen Tätigkeiten sowie das Dienstleistungsangebot der Verve Group zu geben, werden Verve Group's Chief Product Officer Ionut Ciobotaru, MGI CEO Remco Westermann und MGI CFO Paul Echt ein Seminar für alle interessierten Investoren geben. Das Seminar findet am 23. Juni um 10 Uhr CEST statt. Die Präsentation und die Aufnahme des Seminars werden auf der Website der Media and Games Invest nach dem Event unter folgendem Link www.mgi-se.com zur Verfügung gestellt.

Wertpapier

Media and Games Invest Aktie





