Dialpad führt ein intelligenteres, zuverlässigeres Anruferlebnis für Microsoft Teams-Benutzer ein

Dialpad Inc., der Branchenführer für KI-gestützte Kommunikation und Zusammenarbeit, gab heute seine Plattformintegration mit Microsoft Teams bekannt, einer führenden Lösung für Teamzusammenarbeit und -engagement. Dialpad for Microsoft Teams ist eine Cloud-native Direct-Routing-Integration, die die Telefoniefunktionen der Enterprise-Klasse und die preisgekrönten Voice Intelligence (Vi)-Funktionen von Dialpad nahtlos mit der nativen Microsoft Teams-Umgebung verbindet.

Laut dem Hybrid Work Trend Index von Microsoft berichten Arbeitnehmer, dass ihre Produktivität im letzten Jahr entweder gleich geblieben oder gestiegen ist. Während sich die Arbeitsmethoden weiterentwickeln, ist Dialpad an der Spitze und schafft bessere, intelligentere und nahtlosere Kommunikationserlebnisse. Mit Dialpad Direct Routing als Herzstück der Integration haben Microsoft Teams-Benutzer Zugriff auf die globalen Anruffunktionen von Dialpad mit PSTN-Konnektivität in 49 Ländern zusätzlich zu ausgefeilten Funktionen für eingehende und ausgehende Anrufe. Dank automatischer Spracherkennung, natürlicher Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen bietet Dialpad Vi Benutzern von Microsoft Teams Echtzeit-Transkriptionen, robuste Analysen, Coaching während des Anrufs und intelligente Gesprächseinsichten bei jedem Anruf.

„Die heutigen Investitionen in Technologie und Kommunikation müssen in Lösungen fließen, die sich vollständig in die heutige Arbeitsweise von Unternehmen integrieren, aber dennoch flexibel und skalierbar sind, um sich morgen mit ihnen zu entwickeln“, sagte Craig Walker, Chief Executive Officer, Dialpad. „Heute verwenden mehr als 145 Millionen Menschen Microsoft Teams als Team-Collaboration-Tool und niemand im Bereich der Unified Communications beherrscht Telefondienste besser als Dialpad. Wir freuen uns, die positiven Auswirkungen der direkten Weiterleitung von Dialpad auf das Anruferlebnis für Unternehmen zu sehen, die Microsoft Teams verwenden. Mit einer offenen Integrationsplattform, die Geschäftsanwendungen nativ erweitert und vereinheitlicht, bietet Dialpad die besten Tools für Teams, um heute und morgen ihre beste Arbeit zu leisten.“

Die Coronavirus-Pandemie hat der Geschäftswelt die Augen für neue Arbeitsweisen geöffnet und die Ära einer hybriden Arbeitsumgebung eingeläutet. Unternehmen haben mehrere Tools implementiert, um Remote-Mitarbeiter über Videokonferenzen, Messaging- und Chat-Tools sowie traditionellere Sprachlösungen in Verbindung und Interaktion zu halten. Neben den standardmäßigen Rollenverantwortungen stehen die Mitarbeiter vor einer neuen Lernkurve, um diese Tools in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Die Verwaltung mehrerer Anwendungen für ein einziges, einfaches Gespräch kann sich nachteilig auf die Teamproduktivität auswirken. Dialpad for Microsoft Teams zentralisiert und optimiert die Mitarbeiterkommunikation für effizientere, engagiertere und letztendlich integrativere Teams.