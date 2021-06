Cardhu feiert Neugestaltung und hisst seine Flagge

Das Home of Johnnie Walker in der Speyside eröffnet vor dem Start von Johnnie Walker Princes Street in Edinburgh als Teil einer 185 Millionen Pfund teuren Investition von Diageo

LONDON, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Heute hat Diageo angekündigt, dass die Cardhu Distillery in der Speyside neugestaltet wurde und das Unternehmen damit sein Engagement für den Whisky-Tourismus in Schottland fortsetzt. Alle Wege führen nun zum Johnnie Walker Princes Street Whisky-Erlebnis in Edinburgh, das diesen Sommer eröffnet wird und die zentrale Attraktion im Rahmen der visionären Bestrebungen des Unternehmens für den Whisky-Tourismus in Schottland sein wird.