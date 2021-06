Spark Aligner erhalten die FDA-Zulassung für die kieferorthopädische Behandlung von Kindern und bieten Eltern eine neue Option mit signifikanten Behandlungsvorteilen gegenüber dem führenden Mitbewerber

BREA, Kalifornien, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Ormco Corporation, ein weltweit führender Anbieter von kieferorthopädischen Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die Freigabe für die Verwendung seines Spark Clear Aligner Systems für die kieferorthopädische Behandlung von Patienten mit Primär- und Sekundärzähnen (gemischtes Gebiss) erhalten hat, was Kieferorthopäden grünes Licht für die Behandlung ihrer jüngeren Patienten gibt, die von einer Therapie mit Clear Alignern profitieren können.

Die Spark Clear Aligner wurden speziell für den Lebensstil aktiver Kinder und Jugendlicher entwickelt und sind jetzt eine der wenigen Marken, die von der FDA für die sichere und effektive Behandlung jüngerer Patienten mit einfachen bis hin zu komplexeren Fällen zugelassen sind. Spark Aligner sind eine ärztlich verordnete Behandlungsoption, die klarer und komfortabler ist und weniger Flecken hinterlässt als die führenden Aligner-Marken. Tatsächlich bevorzugen 96 % der Patienten Spark Clear Aligner gegenüber der führenden Marke, basierend auf Reinheit und Komfort.1 Spark Aligner haben seit 2019 tausende gesunde Lächeln weltweit geschaffen.

„Mein Sohn und ich waren so glücklich mit seiner Erfahrung mit Spark Aligners", sagte Frau Strecker, ein Elternteil eines 9-Jährigen, der sowohl eine Behandlung für Abstände als auch eine AP-Korrektur benötigte. „Unser Kieferorthopäde hat Spark empfohlen, weil er bei anderen Patienten hervorragende Ergebnisse erzielt hat und uns gesagt hat, dass das Material, das in Spark Alignern verwendet wird, die klarste Option ist und gleichzeitig komfortabler ist als die führende Wettbewerbsalternative. Weil die Menschen kaum bemerkten, dass er Aligner trug, fühlte sich mein Sohn während seiner gesamten Behandlung zuversichtlich. Wir sahen, wie sich sein Lächeln in etwa 3 Monaten dramatisch veränderte und die Behandlung in 5 Monaten mit einem wunderschönen Lächeln abgeschlossen wurde. Wir sind große Spark-Fans!"