Sartorius Stedim Biotech, ENN Energy, Agilent, Old Dominion Freight Line: Wochen-Bericht Strategiedepot Aktien Konservativ

In der zurückliegenden Woche präsentierte sich das auf defensive, wertbeständige Qualitätsaktien fokussierte Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV dank der Entspannung des internationalen Zinsumfelds in noch besserer Verfassung als der um + 0,9 % …

In der zurückliegenden Woche präsentierte sich das auf defensive, wertbeständige Qualitätsaktien fokussierte Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV dank der Entspannung des internationalen Zinsumfelds in noch besserer Verfassung als der um + 0,9 % befestigte MSCI World (Euro)-Index und gewann auf Euro-Basis + 1,4 % hinzu. Damit betrug die Nettoperformance des Depots (excl. Dividenden) seit seiner Auflage am 26.02.2019 per 13.06. auf der Währungsbasis Euro + 28,1 %.Mit Abstand größter Gewinner des Depots war in der letzten Woche mit einem Kurssprung um ...