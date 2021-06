Vor dem nächsten Boom steht viel politische Unsicherheit / Parlamentswahlen in Äthiopien

Berlin, Bonn (GTAI) (ots) - Nach mehrfacher Verschiebung des Termins blickt Äthiopien nun auf den 21. Juni 2021 als neues Datum für die Parlamentswahlen - allerdings mit Einschränkungen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird in 78 der insgesamt 547 Wahlkreise vorerst gar nicht gewählt: In Konfliktregionen wie Tigray kann der Urnengang aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden.



In der Region Subsahara-Afrika gilt Äthiopien als wirtschaftlicher Musterschüler. Seit vielen Jahren glänzt das Land in Ostafrika mit hohen Wachstumszahlen - zu denen es schon nächstes Jahr zurückkehren soll. Das prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF), nachdem Corona das Wachstum bisher eher leicht abgeschwächt hat. In diesem Jahr könnte die Wirtschaft des Landes trotz Coronakrise um vier Prozent wachsen.