Wise strebt per Direktplatzierung an die Londoner Börse
18.06.2021, 11:29 | Das Fintech entscheidet sich gegen einen herkömmlichen IPO und strebt mit einer direkten Notierung aufs Handelsparkett. Zudem will man auch die Kunden als Aktionäre gewinnen.

