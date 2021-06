Seite 2 ► Seite 1 von 5

München (ots) -Globaler Markt: Automobilbranche geht dank nie dagewesener Konjunkturprogrammeund stärkerer Finanzzahlen besser aus der Krise hervor als erwartet- Fahrzeugverkäufe wachsen im Jahresvergleich um 8% auf 83 Mio. und erreichenbis 2025wieder Rekordzahl von 94 Mio.- Umsatz und Rentabilität steigen 2021 auf Vorkrisenniveau (durchschnittlicherFahrzeugpreis gestiegen)- ROCE der OEMs verzeichnet Anfang 2021 deutlichen AnstiegEuropäischer Markt- Staatliche Konjunkturprogramme zwanzigmal höher als 2009- Rekordverkaufszahlen von 2018werden mittelfristig nicht erreicht- Cash-Reserven im Moment viermal höher als 2008Lieferketten-Problematik: Nach Investitionsstaus in neue Technologien undCovid-19-Krisedie nächste grosse Herausforderung- Lage spitzt sich durch höhere Rohstoffkosten pro Fahrzeug (+92%) undChipmangel zu -Umbau im laufenden Betrieb nötig- Europa verdreizehnfacht Batterieproduktion bis 2025 und OEMs produzierenwichtigeKomponenten vermehrt in-house- Neugestaltung der Wertschöpfungskette für den elektrischen Antriebsstrangnimmt FahrtaufElektromobilität- Anteil an Elektrofahrzeugen wächst global bis 2030 auf 28%- Seit 2019 beinahe Verdreifachung des EV-Volumens in Europa- Investitionen bis 2025 steigen weitaus stärker als erwartet (weltweit:+41%; Europa: +52%)- Elektrofahrzeuge erreichen auch in dieser Dekade nicht die Skalenvorteilevon VerbrennernNach dem Krisenjahr 2020 gehören die Auswirkungen der Covid-19-Krise nicht mehrzu den Hauptsorgen der Automobilindustrie. Allerdings hat das letzte Jahr dieProblematik funktionierender Lieferketten als wunden Punkt der Branche für jedensichtbar gemacht. Die größte Herausforderung ist daher, durch sinnvolleInvestitionen die eigene Wertschöpfungskette zu stärken und für kommende Krisenzu wappnen.Die Hersteller kommen zwar besser aus der Krise als vor einem Jahr erwartet, dieregionalen Unterschiede sind jedoch groß. Weltweit werden 2021 etwa 83 Mio.Fahrzeuge verkauft (+8 % vs. 2020), der Rekordwert von 2018 (94 Mio.) wirdvoraussichtlich bis 2025 erreicht. Während China die Verkaufszahlen von 2019bereits in diesem Jahr wieder überschreitet, wird in Europa das Vorkrisenniveaumittelfristig nicht erreicht.Für notwendige Investitionen gibt es dagegen in Europa finanziellen Spielraum -dank höherer Liquidität, niedriger Nettoverschuldung sowie zum Teil höherenUmsätzen und Rentabilität als vor Covid-19. So sind die Cash-Reserven der OEMsund Zulieferer in Europa im Moment viermal höher als noch 2008. Zudem half derAnstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises je Neufahrzeug um 2.000 USD (7%),