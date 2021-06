Tadej Pogačar gewinnt den „Fight for green" in Slowenien

LJUBLJANA, Slowenien, 18. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die 27. Ausgabe des Radrennens „Tour of Slovenia" war in jeder Hinsicht erstaunlich. Während des fünftägigen Rennens bewies das slowenische Radsportass Tadej Pogačar, der auch das Rennen der „Tour de France" gewann, erneut seine Überlegenheit und gewann den Kampf um das grüne Trikot.

Mit Weltklasse-Partnern und unter dem „Fight for green"-Slogan zählt die Slowenien-Rundfahrt zu einer der wichtigsten Veranstaltungen, die Slowenien international als Fünf-Sterne-Destination für Aktivurlaub positioniert. Im Rahmen der Partnerschaft mit Adria Mobil Cycling konnte sich die Slowenische Zentrale für Tourismus bereits zum vierten Mal Werbeflächen auf dem globalen Fernsehsender Eurosport sichern, wodurch sich Slowenien einmal mehr als perfektes Reiseziel für aktive Erlebnisse und als Land des Spitzenradsports präsentieren konnte. Das Rennen legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, was den Ruf Sloweniens als nachhaltiges Reiseziel stärkt. „Fight for green", der Slogan des Rennens, hob auch in diesem Jahr das Engagement Sloweniens für Nachhaltigkeit hervor und forderte zum Schutz der Umwelt auf.