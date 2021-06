Bei Blue Elephant Energy steht ein Börsengang an. Im dritten Quartal plant das Unternehmen aus Hamburg seine Erstnotiz. Diese soll im regulierten Markt (Prime Standard) erfolgen.Beim Börsengang soll es eine Kapitalerhöhung geben. Brutto sollen so 150 Millionen Euro ins Unternehmen geholt werden. Altaktionäre wollen nur im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption Aktien zur Verfügung stellen. Mit dem frischen Geld will Blue Elephant ...