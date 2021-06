Glamhive und Mary Kay Global Design Studio kündigen die erste globale TikTok-Reality-Show an, die auf Stil basiert – Step & Repeat – und TikTok-Talente im Bereich Bekleidung, Make-up und Haarstyling weltweit zeigt

Glamhive und Mary Kay Global Design Studio kündigen heute Step & Repeat an, die allererste Style-Show auf TikTok. Step & Repeat ist ein fünfwöchiger Stilwettbewerb und Mentorenprogramm, bei dem Garderobenstylisten, Visagisten und Friseure weltweit im schnelllebigen Umfeld von TikTok gegeneinander antreten, um ihren Geschäftserfolg voranzutreiben. Der internationale Wettbewerb steht allen offen und geht am 22. Juni auf TikTok live.

CEO & Founder of Glamhive (Step & Repeat Co-Creator) Stephanie Sprangers (Photo: Mary Kay Inc.)

Die Community von TikTok wächst seit Beginn der Pandemie in einem unglaublichen Tempo und täglich werden auf der Plattform einzigartige neue Talente entdeckt. Die Ehrgeizigsten setzen ihre Popularität in Geschäftsmöglichkeiten um und verwandeln Unterhaltung in Unternehmertum, eine Denkweise, die sowohl von Glamhive als auch von Mary Kay unterstützt und gelobt wird, insbesondere jetzt, da sich die Welt einer „neuen Normalität“ öffnet und viele neue Karrieren einschlagen.

Beide Unternehmen glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, Talente – von etablierten bis zu noch zu entdeckenden Stars – zu versammeln, um ihnen bei der Entwicklung ihrer persönlichen Marken zu helfen, einem der Schlüssel zur Stilbranche und zum unternehmerischen Erfolg. Daher kündigen sie Step & Repeat an, den allerersten globalen Stilwettbewerb auf TikTok, der den Gewinnern wöchentlich Struktur, Anerkennung und Belohnungen verleiht.

Glamhive und das Mary Kay Global Design Studio haben sich zusammengetan, um Step & Repeat als globale Bühne zu schaffen, die allen offen steht, die auf der internationalen Bühne explodieren und für ihre unglaublichen Talente in den Bereichen Garderobe, Make-up und Haarstyling bekannt werden möchten.

Jede Woche kündigt der Moderator von Step & Repeat, Johnny Wujek (Prominente Kunden: Katy Perry und Mariah Carey), eine themenbasierte Herausforderung an, und TikTok-Benutzer werden ihre beste Garderobe, ihr bestes Make-up oder ihren besten Frisuren-Look für dieses Thema kreieren. Die Videos enthalten den benutzerdefinierten Sound der Show, „Step & Repeat“, den Hashtag #stepandrepeat und den Hashtag, der mit jeder Herausforderung verbunden ist, sodass alle Beiträge von den Jurys der Show gefunden werden können.