Was für eine Handelswoche war die vergangene Woche?!

in der vergangenen Woche hätten die Unterschiede kaum größer sein können. Der Dow Jones Index trägt auf Wochenbasis mit einem Verlust von rund 3,4 % international betrachtet die rote Laterne der größten Indexverlierer. Die Technologiebörse Nasdaq100 hingegen konnte rund 0,3 % zulegen und sogar ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX verlor in der vergangenen „Verfallswoche“ rund 1,5 %.

Doch der schlechten Nachrichten noch nicht genug! Auch für die Rohstoffe und Edelmetalle ging es mächtig runter. Quasi unisono mit den Worten der US-Notenbank rauschte der Goldpreis in den Keller, dessen Verluste sich auf Wochenbasis auf rund 6 % belaufen. In Mitsippenhaft wurde natürlich auch der Silberpreis genommen, der rund 7 % von seinen vorherigen Gewinnen einbüßte. Noch schlimmer traf es den Kupferpreis, der in der vergangenen Handelswoche gut 9 % an Wert verlor!

Aber Besserung scheint in Sicht! Denn auch die Euro-Industrie nimmt wieder Fahrt auf. Die Produktionsleistungen im April waren sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahresmonat deutlich höher, als die Volkswirte erwartet hatten. In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass gegenüber dem Vormonat der Ausstoß um rund 0,8 % ausgeweitet wurde, was etwa dem doppelten Entspricht, von dem was Volkswirte erwartet hatten.

Wahrscheinlich sollte man die Korrektur als Kauf-Chance begreifen, in der nochmals deutlich günstiger Rohstoffaktien eingekauft werden können. Denn die Fundamentaldaten sprechen eigentlich eindeutig für höhere Edel- und Industriemetallpreise!

Weiterführende interessante Informationen rund um das Thema Rohstoffe, Börsen und Aktien finden Sie hier, in unserem Wochenrückblick!

GOLDAKTIEN statt NEGATIV-ZINS

Ein altbekanntes Sprichwort sagt spar Dich reich! Da stellt sich einem doch irgendwie die Frage, kann man sich auch arm sparen?

Gold immer beliebter...

Gold Terra trifft auch mit den letzten beiden Bohrlöchern voll ins Schwarze!

Die Goldnachfrage ist wieder auf Erholungstour! Während das erste Quartal 2020 noch historisch schwach war, ist im Vergleichszeitraum 2021 ein Anstieg von 52 % zu verzeichnen.

Net Zero - Bergbau der Zukunft

Bergbau 2.0! Klimaziele rücken auf die Agenda! Karora Resources sagt CO2 den Kampf an!

Alle Welt spricht vom Klimawandel und diskutiert über Möglichkeiten, die hoch gesteckten Klimaschutzziele zur Reduktion der globalen Erderwärmung gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen.

Empress Royalty / GoldMining

Lizenz- und Streaming-Unternehmen als Investment

Gold- und Silberbergunternehmen als Anlagemöglichkeit sind bekannt, weniger bekannt sind die Lizenz- und Streaming-Gesellschaften.

Sibanye-Stillwater / Millennial Lithium

Investoren mögen Platin

Das Platinangebot ist eingeschränkt und Platin wird von Anlegern aufgrund verschiedener Gesichtspunkte geschätzt.

Victoria Gold / Revival Gold

Gold ist der beste Inflationsschutz

Seit Anfang des Jahres zieht die Inflation an. Steigende Energiepreise

verursachen nun den höchsten Inflationsstand seit zehn Jahren.

Ridgeline Minerals / Summa Silver

Silber steuert auf 30 US-Dollar je Feinunze zu

Zum dritten Mal bewegt sich der Silberpreis Richtung 30 US-Dollar. Dort lag Ende Februar das Hoch.

Ein Konzern dreht auf...

Sibanye-Stillwater-Gewinne explodieren! Gute Konjunkturaussichten machen Dividendenerhöhungen wahrscheinlich!

Die derzeitigen Wirtschaftsaussichten bieten hervorragende Investmentmöglichkeiten, vor allem im Bereich der Rohstoffe!

Ximen Mining / OceanaGold

Gold und Aktien laut Umfrage vorn

Forsa und pro aurum haben zum elften Mal eine Umfrage gestartet. Die Ergebnisse sind teilweise unerwartet ausgefallen.

ION Energy / Griffin Mining

Elektromobilität und Digitalisierung verlangen nach Rohstoffen

Was beide brauchen, sind leistungsfähige Batterien. Da kommt Lithium ins Spiel. Auch Zink ist ein nicht wegzudenkender Rohstoff in der Industrie.

Tarachi Gold / Tudor Gold

Tief kaufen – teuer verkaufen

Börsenweisheiten gibt es viele, ebenso Experten. Wenn diese auf eine Erfolgsgeschichte blicken können, lohnt es ihnen zuzuhören.

Aztec Minerals / Skeena Resources

Richtiges Anlegen schafft Wohlbefinden

Eine Studie von J.P. Morgan Asset Management zeigt die Wirkungen der Pandemie auf Spar- und Anlageverhalten auf.

Hier geht was...

Silberproduktion stark rückläufig! Aber dieses Unternehmen landet Volltreffer! Weitere Minen in Planung!

Mit einer Produktionsleistung von 850 Millionen Unzen Silber im vergangenen Jahr wurde der vierte Rückgang in Folge verzeichnet.

