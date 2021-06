Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Am Markt wurde die schlechte Aktienmarktstimmung als Grund genannt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,09 Prozent auf 172,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,22 Prozent.

Unterstützt wurden sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere durch die schlechte Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten. In Europa werden viele Aktienbörsen mit Kursabschlägen erwartet. Auslöser sind Erwartungen auf perspektivisch höhere Leitzinsen in den USA und eine absehbare Verringerung der milliardenschweren Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank Fed.