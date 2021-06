Scotch & Soda und Klarna starten gemeinsam mit der nonprofit organisation Trees For All eine internationale kampagne zur unterstützung globaler aufforstung

BERLIN, 21. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Weltregenwaldtages unterstützt Klarna, einer der führenden globalen Zahlungsanbieter und Shopping-Service, gemeinsam mit der Amsterdamer Modemarke Scotch & Soda den Start einer langfristigen Partnerschaft mit Trees for All. Trees for All ist eine globale Stiftung, die seit mehr als 20 Jahren Aufforstungsprojekte in Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien sowie in den Niederlanden umsetzt.

Scotch & Soda und Klarna verpflichten sich im Namen der Verbraucher*innen, 10.000 Bäume in Costa Rica und Ghana zu pflanzen und legen damit den Grundstein für eine langfristige Partnerschaft mit Trees for All.

Scotch & Soda und Klarna haben sich dazu verpflichtet, im Rahmen von zwei Initiativen im Carara-Nationalpark in Costa Rica und im Bongo-Distrikt von Ghana in Westafrika 10.000 Bäume zu pflanzen. Mit jedem Erstkauf, der ab sofort mit Klarna auf scotch-soda.com getätigt wird, wird im Namen der Kund*innen ein Baum gepflanzt. Die Kund*innen erhalten im Anschluss ein Zertifikat von Trees for All.

Stéphane Jaspar, CMO von Scotch & Soda, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Klarna, um unsere langfristig angelegte Initiative zur Unterstützung der Stiftung Trees for All zu starten und so ab sofort im Namen unserer Kund*innen einen Beitrag zur Wiederherstellung lokaler Ökosysteme zu leisten. Die Scotch & Soda-Community kann so auf sehr einfache Art und Weise Gutes tun und zur Wiederaufforstung in denjenigen Gebieten beitragen, die es am dringendsten brauchen."

David Sandström, CMO von Klarna, kommentiert: "Die Förderung von Innovation und Wandel, um einen positiven Beitrag für unseren Planeten zu leisten, ist Kern von Klarnas Unternehmenskultur. Als globale Marke und Unternehmen tragen wir eine große Verantwortung, einige der drängendsten Nachhaltigkeitsherausforderungen anzugehen. Durch die gemeinsame Initiative mit Scotch & Soda und Trees For All wollen wir unsere Kund*innen ermutigen und befähigen, selbst aktiv zu werden und so gemeinsam dazu beizutragen, der fortschreitenden Abholzung auf der ganzen Welt entgegenzuwirken."