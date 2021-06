Nynomic schmiedet Allianz mit dem Pharmariesen Novartis

Nynomic hat mit dem Schweizer Pharmariesen Novartis eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Gemeinsam will man weltweit an der Aufdeckung und Meldung von gefälschten Medikamenten arbeiten. „Die gemeinsam erstellte Lösung ermöglicht erstmals die weltweite und mobile Analyse von Tabletten der Novartis AG bei Verdachtsfällen in der gesamten Liefer- und Abgabekette”, so das Unternehmen aus dem holsteinischen Wedel am ...