Cruz Cobalt nimmt Bohrunternehmen für das Bohrprogramm 2021 im historischen Kobaltgebiet in Ontario unter Vertrag

Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in der historischen Silber- und Kobaltbergbauregion Cobalt (Ontario) und verfügt in diesem weltberühmten Silber- und Kobaltrevier über fünf separate Projekte. Die Projekte von Cruz befinden sich in unmittelbarer Nähe zu First Cobalt Corp. (TSX.V-FCC). Am 22. Dezember 2020 kündigten die kanadische Bundesregierung und die Provinzregierung von Ontario eine gemeinsame Investition von 10 Millionen Dollar in die Raffinationsanlage von First Cobalt Corp. in Cobalt (Ontario) an (siehe Karte unten).

Silber-Kobalt-Konzessionsgebiete von Cruz in Ontario

Jim Nelson, President von Cruz, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir ein Bohrunternehmen für unser bevorstehendes Bohrprogramm 2021 im historischen Silber- und Kobaltbergbaugebiet Cobalt (Ontario) unter Vertrag nehmen konnten. Das Bohrprogramm soll in Kürze beginnen und wird vollständig aus dem Bestand von Flow-Through-Mitteln finanziert. Am 17. Juni 2021 prognostizierte die Beratungsfirma Alix Partners, die Investitionen im Automobilsektor auf der ganzen Welt verfolgt, in einem kürzlich auf CNBC ausgestrahlten Beitrag zu Elektrofahrzeugen (EV), dass die Automobilindustrie bis 2025 schätzungsweise 330 Milliarden Dollar in die EV-Infrastruktur investieren wird und dass bis 2030 schätzungsweise 24 % aller Autoverkäufe auf Elektrofahrzeuge entfallen werden. EV-Verkäufe werden voraussichtlich zusammen mit der Nachfrage nach Batteriemetallen für den Rest dieses Jahrzehnts stark zunehmen. Cruz befindet sich in der einzigartigen Position, um möglicherweise sowohl aus seinen Kobalt- als auch aus seinen Lithiumprojekten Kapital schlagen zu können. Cruz verfügt nicht nur über Kobaltprojekte in Ontario und Idaho, sondern auch über ein Lithiumprojekt im Clayton Valley in Nevada. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, die Zugang zu den tiefsten Teilen des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika hat (siehe Karte unten). Cruz hat einen Kassenbestand von derzeit 1,5 Millionen Dollar, wozu auch Flow-Through-Mittel gehören. Wir stehen kurz vor Beginn eines Zyklus mit einem bedeutenden Nachrichtenfluss und das Management ist nach wie vor zuversichtlich, dass 2021 ein transformatives Jahr für das Unternehmen sein wird, da Cruz über mehrere strategisch günstig gelegene und ethisch vertretbare Kobalt- und Lithiumprojekte in Nordamerika verfügt.“