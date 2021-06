Blackstone plant eine Tochtergesellschaft zur Notierung an den US-Kapitalmärkten

Zurzeit ist die Blackstone Resources AG an der Schweizer Börse SIX (Symbol BLS) notiert und hat grosse Summen in Blackstone Technology investiert. Die BLS-Aktie erfreut sich einer guten Liquidität und eines gesunden Handelsvolumens. Die Geschäfte in allen investierten Segmenten entwickeln sich positiv und planmässig.

Pläne zur Expansion in die USA

Da die Blackstone Resources eine starke Unterstützung durch den Schweizer Aktienmarkt geniesst, bestehen ehrgeizige Expansionspläne. Es gibt viele innovative Batterieunternehmen, die derzeit in den USA Kapital aufnehmen, um die nächste Generation von Batterien auf den Markt zu bringen oder eine Expansion vorzunehmen. Was Blackstone auszeichnet ist, dass wir bereits über erprobte Technologien verfügen.

Wir sind jetzt bereit die Produktion in diesem Jahr aufzunehmen und diese Batterien auf den Markt zu bringen. Wir haben eine Batteriefabrik, Wissenschafter, Ingenieure und starke strategische Partnerschaften mit führenden akademischen Institutionen in der Schweiz und in Deutschland, darunter das Fraunhofer Institut, BHF und andere Institutionen. Zusätzlich haben wir auch zahlreiche Zuschüsse erhalten, zum Beispiel von Innosuisse und der Europäischen Kommission.

Es ist die Absicht, in den US-Kapitalmarkt einzusteigen, um den weiteren Ausbau zu finanzieren. Wir sind in Gesprächen mit einer Reihe von grossen Private-Equity-Firmen und Investmentbanken. Es gibt bereits eine Reihe von Unternehmen in den USA, die sich auf Batterietechnologie fokussieren und die bereits signifikantes Kapital aufgenommen haben. Dazu gehören QuantumScape, FREYR oder Solid Power. Was uns auszeichnet ist, dass wir im September 2021 mit der Produktion beginnen, während diese Unternehmen ihre Produktion erst 2023 bis 2025 aufnehmen können.

Ein Weg an den US Kapitalmarkt ist über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) via Reverse Merger Listing, ein Leverage Buyout (LBO) oder sogar ein Börsengang (IPO) in den USA möglich. Es handelt sich um einen strategischen Schritt, der Blackstone als ein global diversifiziertes Unternehmen mit einer Investorenbasis, die ihre ehrgeizigen Expansionspläne unterstützt, fest etablieren wird.