Mit Engagement-Banking die digitale Transformation vorantreiben Frankfurt (ots) - In seinem Studienbericht "Digital Finance 2020" geht der Digitalverband Bitkom auf Online-Banking ein. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen den klaren Trend hin zum Digital Banking. Mittlerweile nutzen 8 von 10 Bundesbürgern Online-Banking, darunter auch immer mehr Senioren. Eine benutzerfreundliche Online-Banking-App ist bereits das viertwichtigste Auswahlkriterium für ein Girokonto. Gleichzeitig sinkt die Treue zur Bank weiter. Zudem haben 4 von 10 Online-Banking-Nutzern gar keinen Kontakt mehr mit Filialangestellten. Es stellt sich also nicht die Frage, ob Finanzinstitute ihre digitale Transformation vorantreiben, sondern wie sie das so schnell und effizient wie möglich tun.



Von (selbstentwickelten) Insellösungen zu einer Engagement-Banking-Plattform