Der französische Leitindex CAC 40 gab in den letzten Wochen eine beeindruckende Vorstellung.

Der französische Leitindex CAC 40 gab in den letzten Wochen eine beeindruckende Vorstellung. Mit großer Vehemenz übersprang er zuletzt den Bereich von 6.500 Punkten und markierte im Bereich von 6.670 Punkten ein neues Bewegungshoch.

Nach dem US-Notenbanktermin vom vergangenen Mittwoch (16.06.) geriet der CAC 40 bzw. dessen Rally zum Ende der letzten Handelswoche zwar auch etwas ins Wanken, doch noch sind keine belastbaren Anzeichen zu erkennen, dass der Index eine obere Trendumkehr eingeleitet haben könnte.

In den nächsten Handelstagen könnte das Thema Konjunkturdaten Einfluss auf die Entwicklung des Index erlangen. In Frankreich steht unter anderem die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und für den Dienstleistungssektor am Mittwoch (23.06.) an. Am Donnerstag (24.06.) folgen dann noch Daten zum Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe.

Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich der französische Leintindex in einer exzellenten Verfassung. Mit dem Ausbruch über die 6.400 Punkte wurde ein wichtiges Kaufsignal installiert und im Anschluss noch einmal bestätigt. Dieses sorgt noch immer für Vortrieb im CAC 40 und hatte den Index Mitte des Monats bereits auf 6.670 Punkten laufen lassen. Mit Blick auf das Chartbild und das exponierte Kursniveau des Index sollte eine Verschnaufpause nicht wirklich überraschen. Diese spielt sich im besten Fall weiterhin oberhalb von 6.400 Punkten ab. Kritisch könnte es hingegen werden, sollte der CAC 40 noch einmal unter die 6.150 Punkte abtauchen müssen.

Kurzum. Der CAC 40 hat das Momentum noch auf seiner Seite. Die US-Notenbanksitzung und die im Anschluss an den Aktienmärkten um sich greifende Verunsicherung hat der CAC 40 erst einmal gut weggesteckt. Nichtsdestotrotz notiert der Index auf einem exponierten Kursniveau, was ihn wiederum anfällig für Gewinnmitnahmen und Konsolidierungen macht. Damit der Index auf der Unterseite nicht in Bedrängnis gerät, sollten Rücksetzer zumindest auf den Bereich von 6.150 Punkten begrenzt bleiben. Im besten Fall geht es nicht unter die 6.400 Punkte. Auf der Oberseite gilt: Das Überschreiten des bisherigen Verlaufshochs würde die Aufwärtsbewegung reaktivieren.