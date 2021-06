Am Freitag, den 4. Juni ging es langsam los, am Montag dann stand die Aktie von Windeln.de im Fokus. Wilde Spekulationen aus dem Reddit-Universum, eine merkwürdig einseitig-positiv verfasste Studie im Internet und andere Merkwürdigkeiten trieben den Aktienkurs des Internethändlers für Babybedarf binnen dreier Handelstage von 0,69 Euro im XETRA-Handel auf 5,88 Euro. Im Tradegate-Handel erreichte das Papier in der Spitze sogar mehr ...